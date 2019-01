Perde il controllo del Tir e finisce di traverso contro il guard-rail

di E.B.

TRIESTE - I Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la squadra di Opicina e il funzionario di guardiaper un incidente stradale nella tarda mattinata. Giunti sul posto hanno trovato un'autoarticolato trasportante un mezzo d'opera che dopo aver perso il controlloe occupava l'intera carreggiata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo i incidentato e l'area del sinistro. Successivamente hanno dato assistenza alla ditta incaricata al recupero del camion incidentato. Fortunatamente il sinistro non ha causato feriti. Sul posto anche Polstrada, Anas e polizia locale. L'intervento è terminato alle ore 15 circa. Per tutta la durata delle operazioni il raccordo stradale in direzione Venezia è rimasto chiuso al traffico.