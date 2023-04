Incidente a Staranzano, scontro tra due auto: ferita una donna di 34 anni

STARANZANO - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 aprile, in via Grado, località Bistrigna, nel territorio comunale di Staranzano, dove si sono scontrate due auto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo) proveniente da Monfalcone. Due i feriti: una donna di 34 anni è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all'ospedale San Polo di Monfalcone per la cura di un trauma cranico. L'altra persona è stata controllata sul posto. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco del Distaccamento di Monfalcone.