Perde il controllo della Gold Wing, motociclista cade e muore sul colpo

GORIZIA - Un motociclista di 67 anni, di Gorizia, è morto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 Agosto, dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando. È accaduto in corrispondenza di una rotonda nel quartiere di Sant'Andrea, a Gorizia. L'uomo era in sella a una Honda Gold Wing quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della pesante due ruote, è caduto finendo contro un muro ed è morto all'istante. Sul posto sono ancora al lavoro i carabinieri del comando di Gorizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

