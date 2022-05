Perde il controllo e si schianta con il camion contro un albero

MUGGIA- Verso le 7.30 di oggi, 21 maggio, la squadra dei vigili del fuoco di Muggia è stata allertata per un incidente stradale in via Flavia, direzione Muggia, dovuto ad un piccolo camion che, uscendo dalla carreggiata, si è schiantato contro un albero .

Arrivati sul posto, gli operatori, accertatosi che il conducente fosse riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo, hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Sul posto, personale del 118 per le prime cure del caso, carabinieri e polizia locale.