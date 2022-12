Impatto violento in auto contro la parete di roccia: alla guida un ragazzo di 25 anni

TRIESTE - Tremendo schianto nella notte del 27 dicembre: un ragazzo di 25 anni è finito con l'auto contro un muro, all'altezza della galleria naturale, lungo la strada costiera Sr14, nel territorio del comune di Duino Aurisina. Era circa l'una di notte quando l'incidente è accaduto.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Aurisina, attivati dagli infermieri della Sores, il giovane ha perso il controllo dell'auto cui era alla guida ed è andato a schiantarsi contro una parete di roccia. Immediata la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'autoambulanza. Attivati immediatamente anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza e vista la dinamica importante. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il giovane ferito è stato trasportato all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza.