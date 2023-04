Incidente stradale, scontro tra auto e moto: ferito il centauro sbalzato di 8 metri

TRIESTE - Un uomo di 35 anni è stato soccorso questa mattina, venerdì 7 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Trieste lungo viale dei Campi Elisi all'altezza dell'intersezione con via delle Fiamme Gialle. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, a scontrarsi sono state un'auto e una moto. Nell'impatto il centauro è stato sbalzato per circa 8 metri, finendo malamente a terra. Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo). Preso in carico il 35enne, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.