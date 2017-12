Cade dalla scale della Stazione marittima: muore donna di 60 anni

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Una donna di 60 anni - L.M. le sue iniziali - è morta questa mattina cadendo dalle scale interne della. Per ragioni ancora da appure - stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un malore - la donna scendendo dallo scalone principale ha perso i sensi e a causa della caduta ha battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che per oltre un'ora hanno praticato alla donna lama i soccorsi sono stati vani. Per la 60enne non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche le guardie giurate della Stazione marittima e la Polizia di Stato.