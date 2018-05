Cammina con mamma: bimbo di 4 anni travolto da scooter, gravissimo

di Paola Treppo

TRIESTE - Undi quattro anni versa inall'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto coinvolto in un incidente accaduto lungo la strada di Fiume, a, intorno alle 15 di oggi, sabato 19 maggio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per rilievi e la viabilità, il bambino era in compagnia dellaquando è statoda unoHonda.Al volante del motociclo c'era un uomo di 56 anni, K.M. le sue iniziali, che nell'incidente non ha riportato lesioni. Ferito invece, ma non in pericolo di vita, il passeggero che viaggiava sulla Honda, K.P., 25 anni. Sul posto, per i soccorsi, all'altezza del civico 46 di strada di Fiume, l'equipaggio di una automedica e di una ambulanza.