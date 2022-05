Incidente a Trieste. Scontro fra un'auto e uno scooter: morto un uomo di 30 anni

TRIESTE - Un uomo, di 30 anni, alla guida di uno scooter è morto in serata dopo essersi scontrato con un'auto in Strada nuova per Opicina, sul Carso triestino. L'automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. La vittima è morta all'istante, subito dopo la collisione con l'automobile, una Fiat Panda, che lo scooter ha colpito sulla fiancata destra. Sul posto sono intervenuti polizia locale per i rilievi di rito, medico legale, vigili del fuoco e personale del 118.