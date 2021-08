In scooter contro l'autobus, muore ragazza di 19 anni, ferito un altro giovane

TRIESTE - Una ragazza di 19 anni è morta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte a Trieste e in cui sono rimasti coinvolti uno scooter e un bus della Trieste Trasporti. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava viaggiando a bordo dello scooter assieme a un ragazzo, quando all'altezza della centrale piazza Dalmazia, per cause in fase di accertamento, il loro mezzo si è scontrato con un autobus. Nell'impatto, avvenuto verso le 4.30, anche il giovane è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 e la Polizia stradale per i rilievi.