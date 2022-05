Schianto in Costiera, pullman coinvolto: cinque feriti, ragazzina di 13 anni in ospedale

TRIESTE - Brutto incidente stradale oggi, 9 maggio, in strada costiera nella zona della galleria di Grignano. Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno dovuto operare su due macchine coinvolte nel sinistro ed, in una di queste, hanno dovuto estrarre la conducente anche con l'ausilio delle cesoie e del divaricatore. Una volta messe in sicurezza le due autovetture, gli operatori hanno dovuto richiedere anche il rinforzo dell'autogru dalla Centrale per le complesse operazioni di disincastro di un pullman coinvolto. Cinque in totale le persone coinvolte, anche una ragazzina di 13 anni. Nessuno è in gravi condizioni ma tutti (tranne la minorenne, portata all'ospedale infantile Burlo Garofolo) sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara per ricevere le cure necessarie.