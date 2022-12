Incidente a Savogna d'Isonzo: scontro tra cinque auto, due le persone ferite

SAVOGNA D'ISONZO - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 lungo la viabilità del "Vallone", la statale 55, tra Gabria e Devetaki, nel territorio di Savogna d'Isonzo. A scontrarsi sono state cinque auto. Due i feriti. Vista la dinamica importante, sul posto sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso. Fortunatamente solo lievi traumi per le due persone, che sono state trasportate in ospedale a Gorizia. Presenti anche i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia col personale sanitario. Sulle cause dello scontro ora indagano le forze dell'ordine.