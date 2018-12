Provoca incidente con lo scooter, cade e fugge: rintracciato e multato

di E.B.

TRIESTE - E' andato acontro una Peugeot 208 che percorreva via dell'Istria verso Campo San Giacomo. L'uomo, a bordo di unocon, ha colpito lo spigolo dell'auto finendo a terra sul fianco destro ma si è rialzato per saltare in sella e darsi alla fuga verso l'ospedale Burlo Garofolo.La Polizia Locale è riuscita a risalire al responsabile dell'incidente grazie alle immagini delle telecamere comunali e ad alcuni frammenti rinvenuti sulla carreggiata. Nei giorni successivi gli operatori grazie ai frammenti rinvenuti sull'asfalto hanno svolto ricerche minuziose presso i rivenditori di ricambi della zona: dapprima hanno individuato la marca e il modello, quindi, dopo aver acquisito l'elenco degli scooter venduti a Trieste, hanno circoscritto le ricerche concentrando la loro attenzione su uno scooter in particolare. Il veicolo è stato rinvenuto nei giorni successivi in un parcheggio cittadino: dal confronto con il frammento reperito, si è accertato inequivocabilmente la responsabilità del suo conducente a cui sono state contestate la mancata precedenza, la fuga e l'omissione dei dati a seguito di incidente con soli danni materiali.