Schianto nella notte tra due auto: 54enne ferito incastrato nell'abitacolo

TRIESTE - Due persone sono state soccorse per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 23:30 di ieri , 11 marzo, a Trieste in piazzale Cagni.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Trieste), due auto si sono scontrate e un uomo di circa 54 anni è rimasto incastrato all'interno del veicolo. Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno passato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e quello di un'automedica. Il personale medico infermieristico ha operato in piena sinergia con i vigili del fuoco per assistere all'uomo rimasto incastrato, estricato dall'abitacolo dai pompieri.

Anche una seconda persona è rimasta ferita. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Cattinara in codice giallo.