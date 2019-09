In moto contro la Kiron di una famiglia triestina: muore centauro, 4 feriti

di Andrea Zambenedetti

Un secondo grave incidente stradale, mortale, si è verificato in provincia di Belluno questa mattina. A perdere la vita unche stava percorrendo i tornanti del Passo San Pellegrino con la sua Yamaha Frazer. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri la moto si è scontrata con un auto. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 ma per il centauro non c'era più nulla da fare.Toccherà ai carabinieri ricostruire come siano andate le cose e stabilire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo si segnalano pesanti rallentamenti al traffico nei pressi deldove è avvenuto l'incidente.La vittima è un 61enne commerciante originario di Noale,, che viveva a Chirignago (Ve). Si è scopntrato con una Kiron condotta da, triestino di 50 anni, con a bordo moglie e due figli, tutti rimasti choccati e feriti.