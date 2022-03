TRIESTE - Schianto tra due Toyota (Yaris e Verso) verso le 6.30 di questa mattina in via Parini, all'incrocio con via Foscolo. Ad avere la peggio, i due occupanti della Toyota Verso che procedeva da Via Parini, estratti dai soccorritori e trasportati all'ospedale dal personale sanitario della Sogit. Sul posto i Vigili urbani per quanto di competenza.