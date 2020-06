Schianto tra auto e moto: centauro sbalzato di sella, volo di 10 metri

TRIESTE - Brutto incidente questa mattina in Viale Miramare all'altezza della gelateria Ottavo Nano. Un centauro in sella alla propria moto - stava guidando in direzione Miramare - non è riuscito ad evitare un'autovettura condotta da una persona anziana che in quel momento stava uscendo da via Cedassamare. L'impatto è stato violento ma il motociclista - trentenne stando alle prime ricostruzioni - non sarebbe in pericolo di vita nonostante sia stato sbalzato di sella dopo l'impatto facendo un volo di circa dieci metri oltre la vettura. I primi ad allertare il 112 sono stati i volontari dell'associazione cani salvataggio Trieste che prestano servizio presso gli stabilimenti Topolini. Sul posto anche Guardia di Finanza e Carabinieri oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze per prestare soccorso al centauro e alla coppia di anziani visibilmente sotto choc. Ferito il motociclista che fortunatamente era cosciente. © RIPRODUZIONE RISERVATA