Tamponamento tragico, schianto tra moto e furgone, Alex muore sul colpo

TRIESTE- Si chiama Alex Marion il giovane di 32 anni deceduto questa mattina, 22 luglio, a causa del violentissimo impatto contro un furgone. Era in sella alla sua moto, una Kawaski Z1000, quando è avvenuto il fatale tamponamento lungo la Grande Viabilità.

Vani i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Troppo violenta la caduta a terra e troppo gravi i traumi riportati dal giovane. Per Alex non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità preposte. Marion lavorava alla Climatizzazione srl come frigorista dal 2013.