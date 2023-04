Incidente stradale mortale lungo Strada Nuova per Opicina. Morto un ragazzo di 19 anni

Tragico incidente ieri sera alle 23.30 a Trieste, lungo Strada Nuova per Opicina: un ragazzo di 19 anni è morto nello scontro fra la sua moto e un'auto.

L'incidente è avvenuto nel tratto di strada compreso tra il semaforo dell'obelisco e l'incrocio con via Commerciale. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a una motocicletta si è scontrato con una vettura. L'impatto, di tipo frontale, è stato molto violento.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo) entrambe provenienti da Trieste, e l'automedica, pure proveniente da Trieste.

È stata tentata una lunga rianimazione per il giovane, ma per lui, purtroppo, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. La persona alla guida della macchina, una donna di circa 57 anni, è stata trasportata all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza, in codice giallo. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.