Col monopattino elettrico si schianta contro un'auto: 40enne è grave

TRIESTE - Un uomo è rimasto ferito in maniera grave in seguito a un incidente tra il monopattino elettrico che stava guidando e un'auto. La collisione è avvenuta in riva Grumula, sul lungomare triestino, in centro città. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 e sulla dinamica stanno ancora indagando le forze dell'ordine che sono intervenute.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 a bordo di una ambulanza e di un'automedica. Secondo quanto si è appreso, un 40enne, sarebbe stato sbalzato dal monopattino dopo lo scontro cadendo sull'asfalto e riportando traumi al torace e alla testa. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato all'ospedale di Cattinara dove sarebbe stato ricoverato in sala di rianimazione