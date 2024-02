Incidente sul lavoro, un uomo in gravi condizioni

MONFALCONE - Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio, 27 febbraio 2024, dal personale medico infermieristico per le ferite riportate in un incidente sul lavoro che si è verificato a Monfalcone. Dinamica sconosciuta per un trauma da schiacciamento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia, l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Attivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in gravi condizioni in volo all'ospedale di Cattinara (Trieste).

