Schianto tra Audi e camion: quattro feriti, mezzo pesante sospeso su un muro Foto

TRIESTE -tra un'ed unalle 4.30 di questa mattina sullao.Per cause ancora da accertare dai Carabinieri, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, il mezzo pesante a seguito dell’impatto, ha terminato la sua corsa. I tre occupanti dell’Audi e il conducente del camioncino sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco con l'ausilio del divaricatore e cesoie del gruppo oleodinamico, successivamente sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 in condizioni serie. I Vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e con l'autogrù, hanno provveduto al recupero del mezzo riposizionandolo sulla carreggiata.