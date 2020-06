Ragazzo di 17 anni cade nel torrente in Val Rosandra, salvato dall'ipotermia

SAN DORLIGO DELLA VALLE (Trieste) Un diciassettenne di Trieste si è procurato forti traumi cadendo da cinque metri di altezza, dopo qualche ruzzolone, nel Torrente Rosandra, nell'omonima valle.

I primi tecnici del Soccorso Alpino di Trieste giunti sul posto lo hanno già trovato in ipotermia, dal momento che per i traumi subiti diceva di non riuscire più a muoversi per i forti dolori alla schiena ed è rimasto in acqua una quarantina di minuti. A dare l'allarme gli amici che erano con lui, che hanno avvisato anche i familiari - anche il padre arrivato sul posto. Con l'arrivo dei rinforzi e di due Vigili del Fuoco che hanno partecipato attivamente alle operazioni il ragazzo è stato imbarellato in acqua - i tecnici immersi fino al petto- e portato all'asciutto. Di qui, essendo l'elicottero impegnato, si è allestito un paranco con contrappeso di una cinquantina di metri con le corde per portarlo sul sentiero soprastante tra Bagnoli e Bottazzo oltre il tratto ripido. Già pronti a intraprendere la discesa a piedi con il trasporto a spalla lungo il sentiero, è giunta la notizia che l'elisoccorso si era liberato. Il ragazzo è stato caricato a bordo e portato d'urgenza a Cattinara.

