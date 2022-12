Incidente a Duino, perde il controllo dell'auto e si ribalta: un ferito

TRIESTE - Incidente nella notte, intorno alle due, sulle strade di Visogliano, nel territorio di Duino Aurisina. Un giovane poco più che ventenne ha perso il controllo dell'auto, che si è cappottata finendo contro alcune macchine in sosta. Allertati i soccorsi, il ragazzo, che ha riportato diverse ferite, è stato preso in carico dall'equipaggio di un'ambulanza giunta da Opicina. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Prosecco per quanto di competenza.