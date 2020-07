Perde il controllo ed esce di strada, era ubriaco: patente ritirata

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un goriziano di 45 anni. L’uomo stava raggiungendo il comune di Duino quando è stato autore di una fuoriuscita autonoma con la propria autovettura. Sul posto è intervenuta una Volante del Commissariato di Duino Aurisina che lo ha sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. All’uomo, rimasto illeso, è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo – incidentato e con danni come anche ad un muretto – è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA