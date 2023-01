Cormons, schianto frontale tra due auto: perde la vita un uomo di 60 anni

CORMONS - Un uomo di 60 anni, C.M., residente nel goriziano, ha perso la vita questa mattina, lunedì 2 gennaio, a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 56, a Cormons, nel tratto di via Isonzo. Un impatto violento che ha visto scontrarsi frontalmente due auto. Inviate tempestivamente un'ambulanza proveniente da Cormons e un'automedica da Gradisca d'Isonzo. Attivato anche l'elisoccorso che però non è potuto decollare per le avverse condizioni meteo. Tre le persone rimaste ferite, una è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione avviati dalle equipes sanitarie.