Auto precipita dalla Tangenziale, illesi i due occupanti

RONCHI DEI LEGIONARI - Sono rimaste fortunatamente illese, sebbene trasportate con l'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo, in codice verde, all'ospedale di Monfalcone, le due persone rimaste coinvolte nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2023, in un incidente stradale accaduto a Ronchi dei Legionari. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Monfalcone, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è precipitata dalla tangenziale sovrastante lungo via Raparoni. Le due persone sono uscite dalla vettura in maniera autonoma e sono state trasportate in ospedale precauzionalmente per un controllo. Danni importanti al veicolo. Attivati i Vigili del fuoco, per quanto di competenza, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario e la messa in sicurezza la vettura e la sede stradale.