Poliziotto perde il controllo della volante e si schianta contro la saracinesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Stavolta è successo alla Polizia di Stato diandandosi a schiantare dritta contro laabbassata di un negozio. È accaduto attorno alle 2 della scorsa notte in via San Giusto. Non sono chiare le ragioni per cui l'agente alla guida del veicolo abbia perso il controllo - autonomamente - ma né lui né il collega al suo fianco (impegnati nel servizio di controllo notturno del territorio) hanno riportato ferite. Nessun altro veicolo, inoltre, è stato coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.