Schianto tra due auto, poi la corsa contro il muro: salve per miracolo

AURISINA - È successo intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 6 marzo, lungo la Sp1 poco prima del centro di Aurisina, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina una Panda e 1.6 sono scontrate finendo la corsa contro un muro di recinzione. A bordo delle auto due donne triestine di 60 e 27 che non hanno riportato traumi. Sul posto oltre al personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, una pattuglia della Radiomobile di Aurisina e una dei Carabinieri di Villa Opicina per la viabilità in un punto in cui il tracciato della provinciale disegna una doppia curva. Dei rilievi dell'incidente si sono occupati i Carabinieri di Aurisina.