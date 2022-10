Incidente tra auto coinvolge anche una ciclista: ferita gravemente

SAN PIER D'ISONZO - Intervento congiunto la notte scorsa di elicottero sanitario, automedica e ambulanza e di un mezzo della squadra comunale di Protezione civile di Turriaco, a San Pier d'Isonzo per un incidente stradale che ha coinvolto una bici e un'auto. È successo intorno alle 23, in via XXV Aprile, lungo il cavalcavia dell'autostrada. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine (i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo), i due mezzi si sono scontrati e una donna di 38 anni che stava pedalando in sella alla sua bici è rovinata a terra dopo l'impatto con la vettura, sbalzata per due metri. Ha riportato un trauma al capo e diverse contusioni. È stata tempestivamente soccorsa dalle equipe mediche con il coordinamento della Sores / Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg e quindi è stata trasportata in volo, nella notte, all'ospedale, in condizioni serie. Un'alta persona è rimasta ferita nell'incidente ma in maniera non grave (codice verde).