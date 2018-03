Tir sbanda e si schianta contro il guard rail per evitare il furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente in A4 fra. Un(motrice e container) verso le sette di questa mattina haedcentrale. Ferite lievi per l’autista, ma notevoli i danni al guard rail e complesse le operazioni per lo spostamento del mezzo.Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, i soccorsi meccanici e la manutenzione d’urgenza di Autovie per mettere in sicurezza il tratto. Il sinistro ha causato rallentamenti dalle otto fra Villesse e la barriere di Trieste – Lisert.