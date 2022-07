A4, autoarticolato sfonda la barriera di sicurezzza e rimane in bilico: autostrada chiusa e code

TRIESTE - Un autoarticolato è sfuggito al controllo sul tratto dell’A4 ricompreso tra il Lisert e Redipuglia. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine il camion, che stava trasportando delle bobine di rame, è fuoriuscito poco prima delle 17 di oggi, giovedì 14 luglio, dalla careggiata autostradale andando a impattare sul guardrail in parte sfondandolo. Il tratto autostradale della A4 Monfalcone Est – Redipuglia in direzione Venezia è chiuso dalle 17,15 a causa di dell'incidente che ha coinvolto un autoarticolato.

Ancora da chiarire la dinamica al vaglio degli inquirenti. Il mezzo pesante avrebbe impattato contro la barriera di sicurezza centrale e nel forte urto le ruote posteriori hanno invaso parte della corsia di sorpasso della direzione opposta (Trieste). Non risultano feriti. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete.

E’ stato chiuso anche l’ingresso di Monfalcone Est in direzione Venezia. Per consentire lo spostamento dell’autoarticolato è stata chiusa la corsia di sorpasso tra Redipuglia e Monfalcone Est in direzione Trieste nel tratto incidentato. Allo stato attuale (ore 17,30) si registrano code tra la barriera di Villesse e Trieste Lisert in direzione Trieste.