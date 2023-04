Incidente A34: perde il controllo della moto e rovina a terra, in ospedale il centauro

Una persona è stata assistita dal personale medico infermieristico questa mattina, venerdì 28 aprile, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto lungo la A34 (raccordo autostradale) nel tratto compreso tra Gorizia e Farra d'Isonzo, direzione Gorizia Villesse. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rovinato a terra. Nessun altro mezzo coinvolto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica, entrambe provenienti da Gradisca d'Isonzo. Attivato in un primo momento anche l'elisoccorso (poi rientra libero e operativo). Informati i vigili del fuoco, il personale dell'autostrada, il Coa/Centro operativo autostradale di Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona per cui è stato disposto il trasporto in ambulanza, con il medico dell'automedica a bordo, in codice giallo, all'ospedale di Cattinara. Stabile, sempre cosciente.