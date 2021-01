Incendio in camera da letto: tre persone intossicate dal fumo

TRIESTE - Un incendio è divampato questa mattina verso le 9 in un appartamento in via Ananian a Trieste. Sul posto sono giunti con più mezzi i Vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno domato le fiamme localizzate nella camera da letto.

Intossicati dal fumo

Secondo la ricostruzione dei Vigili del fuoco, tre persone, tra cui l'abitante dell'appartamento, sono state prese in carico dal personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi della combustione. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizia.

