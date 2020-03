TRIESTE - Attimi di paura nella notte per un incendio divampatto in Viale Sanzio, angolo via Brunelleschi. Per ragioni ancora da chiarire, uno scooter ha preso fuoco. Le fiamme hanno letteralmente incenerito il mezzo, interessando anche un'autovettura parcheggiata al suo fianco. Le cause, appunto, sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.



