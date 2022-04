Fiamme in un palazzo nella notte, il fumo lo invade: 4 intossicati tra cui 2 persone disabili

GORIZIA - È di quattro persone, tra cui due con disabilità, leggermente intossicate, il bilancio di un incendio dal quale si è è sprigionato molto fumo, divampato la notte scorsa a Gorizia, in via Ristori. L'allarme è stato lanciato verso le 2. Sul posto sono giunti numerosi equipaggi dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno circoscritto le fiamme a un unico appartamento del terzo piano.

APPROFONDIMENTI MARTELLAGO Fiamme in cucina, incendio nell'appartamento: due intossicati dal... PORCIA Incendio in casa, l'anziana madre salva il figlio disabile... VERONA Incendio in un'azienda tessile vicino al Cup: due intossicati e... TREBASELEGHE Si addormenta con la "cicca" accesa in garage: quintali di... PADOVA Incendio in appartamento: evacuate cento persone del palazzo, molti... VITTORIO VENETO Fulmine si abbatte sulla palazzina, scoppia un incendio: un morto e...

Il fumo ha invece invaso tutto lo stabile e quattro persone che lo avevano inalato sono state trasferite, per precauzione e per accertamenti, in pronto soccorso: non sono in gravi condizioni. Tra le cause del rogo, un possibile corto circuito sviluppatosi nella cucina dell'appartamento. Oggi sarà valutata l'agibilità dello stabile.