TRIESTE - Attimi di terrore in strada a Opicina verso le 13 di oggi, 27 maggio dove sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco in seguito ad un incendio che ha interessato un furgone Fiat Scudo in via Nazionale. Le fiamme hanno letteralmente divorato mezzo furgone ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso riuscendo ad uscire per tempo e autonomamente dal mezzo. Gli operatori, dopo aver spento le fiamme, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.