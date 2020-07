Fiamme dall'attico: condominio evacuato, 40 persone per strada

TRISTE - Un incendio di vaste proporzione è divampato oggi, 1 luglio, poco dopo le 13 in via Costalunga. Le fiamme sono partite da un appartamento all'ultimo piano di uno stabile: il fumo è iniziato ad uscire dal sottotetto e poi ha iniziato a invadere anche la rampa delle scale.



L'intero condominio è stato fatto evacuare: una quarantina le persone già scese in strada. Sul posto anche le ambulanze del 118, al momento non si sa quante persone sono coinvolte.

Notizia in aggiornamento.



