TRIESTE - I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri 6 maggio al centro Commerciale ”Il Giulia” per un principio di incendio di alcuni cartoni all’interno dell'autorimessa situata al piano interrato diffondendo I fumi all’interno del centro commerciale. L’incendio è stato subito circoscritto tuttavia i fumi hanno fatto scattare l’impianto antincendio del centro commerciale. Le cause sono in corso di accertamento.