Paura in casa, incendio nella notte: madre e figlio intossicati

TRIESTE - Un incendio è divampato nella notte, verso le 4, in una casa in via del Ronchetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più mezzi, il personale sanitario e i Carabinieri. I due abitanti, madre e figlio, sono stati presi in carico dal personale sanitario a causa delle inalazioni dei fumi della combustione.

Le fiamme sono state localizzate in una stanza rialzata e prontamente domate. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono terminate all'alba.

