Antonella, odissea di 7 ore per i 50 km da Palmanova a Trieste: «Un incubo il rientro a casa»

PALMANOVA - Da Palmanova a Trieste. La partenza alle 17.20, l'arrivo alle 24. Oltre 7 ore di viaggio per 50 chilometri quelle affrontate ieri sera, 19 luglio, da Antonella Grim tra lavoro e casa. Da ieri è infatti chiusa l'autostrada e la ferrovia è interrotta a causa dell'incendio sul Carso. «Ho preso il treno a Palmanova alle 17.20 - spiega Grim, che è anche coordinatore provinciale di Italia Viva - Siamo arrivati a Monfalcone alle 18. Qui siamo stati accolti da Polizia e personale di Trenitalia. Alle 20.30 siamo saliti su un treno che ci ha portato a Cervignano del Friuli e da lì poi a Grado con i pullman. Alle 22.30 una motonave ci ha fatto salire a bordo, eravamo circa 200, e ci ha accompagnati fino a Trieste, dove siamo giunti alle 24. Un altro centinaio ha atteso invece la motonave successiva». Un idillio la vista dell'imbarcazione tanto che Antonella racconta: «sulla banchina sono scattati gli applausi. Tra i pendolari non c'era tensione, solo solidarietà».

Cancellati quasi tutti i treni

Anche oggi, 20 luglio, i disagi per i pendolari non sono mancati. Quasi tutti i treni in arrivo e in partenza dalla stazione centrale di Trieste sono stati cancellati. Un convoglio era previsto in partenza poco dopo le 14.30 per raggiungere Duino Aurisina. «Da lì poi i viaggiatori proseguno in bus fino a Monfalcone», avvisano dall'assistenza di Trenitalia. Oppure, in alternativa, ci sono i collegamenti marittimi. Tra turisti, pendolari e viaggiatori, c'è chi deve arrivare a Venezia, chi a Bologna, chi ancora deve raggiungere altri posti. Tra loro c'è anche una coppia che sosta su una panchina con un bimbo piccolo: «Saremmo andati a prenderli a Venezia - affermano - ma le strade purtroppo sono impraticabili».