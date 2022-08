Incendio sul Carso: nove turisti sorpresi tra la montagna e il mare salvati dalla Guardia Costiera

TRIESTE - Un equipaggio della Guardia Costiera di Monfalcone (Gorizia), impegnato in mare nelle operazioni di sorveglianza estiva «Mare Sicuro», ha salvato 9 persone, tra cui un bambino, sorprese dall'incendio sul Carso, sviluppatosi nell'area boschiva retrostante a dove si erano recate per fare il bagno. I turisti si erano ritrovati, in pochi attimi, circondati da fumo irrespirabile e nell'impossibilità di ripercorrere a piedi il sentiero che li riconduceva alle loro auto, posteggiate nell'area da cui vedevano provenire il fuoco. La Guardia Costiera ha evitato una prolungata esposizione al fumo: i nove non hanno riportato problemi di salute.