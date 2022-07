Notte difficile sul Carso sloveno, residenti all'addiaccio evacuati dai villaggi. Oggi giornata impegnativa

TRIESTE - Dopo che l'incendio di enormi dimensioni che da giorni infuria sul Carso sloveno si è ulteriormente espanso ieri, i vigili del fuoco, militari sloveni e volontari continuano la loro battaglia con il fuoco in Slovenia anche questa mattina, dopo un'altra notte difficile. Lo riferisce oggi la televisione pubblica di Lubiana. L'incendio preoccupa in particolare nelle aree vicino a Cerje e Trstelje. Al momento l'estensione dei roghi sembra essersi un po' ridotta rispetto a venerdì sera, si evince dalle foto satellitari sul portale Firms-Nasa. Tuttavia nuovi focolai starebbero comparendo, hanno segnalato i media locali, avvisando che la giornata di oggi potrebbe essere molto impegnativa per le forze dispiegate sul terreno, sempre più esauste. Nel frattempo sono già 11 gli elicotteri attivi sulla zona ed è atteso un Canadair croato a contribuire a spegnere l'incendio. Secondo Radio Slovenia, i residenti di dieci villaggi nei comuni di Rence-Vogrsko e Miren-Kostanjevica sono stati costretti a passare la notte fuori dalle loro abitazioni, evacuate ieri. Ad alcuni è stato permesso di tornare a casa, mentre ad altri è stato impedito a causa del fumo denso sulla zona.

Resistono focolai in Friuli VG

Se l'enorme incendio sviluppatosi sul Carso triestino sembra finalmente sotto controllo e ancora decine di vigili del fuoco e tre elicotteri stanno operando, gravi problemi si segnalano pochi chilometri appunto più a Est, giusto oltreconfine. È sotto controllo anche l'incendio divampato ieri a Savogna, in Friuli ma problemi si verificano ancora in Val Resia, dove resistono focolai e i collegamenti sono ancora interrotti. Oggi sulla zona opereranno un Canadair e due elicotteri; uno di questi ultimi farà anche alcuni lanci d'acqua a Pulfero (Udine) per spegnere definitivamente il rogo divampato ieri. Nel primo pomeriggio giungerà in Val Resia il vicegovernatore del Fvg con deleghe alla Protezione civile e alla Salute, Riccardo Riccardi, per effettuare un sopralluogo.

Arrivati aiuti serbi, ieri nuove evacuazioni

La Serbia ha inviato due elicotteri 'Bell 212' con la capacità ciascuno di 1,5 tonnellate d'acqua e una squadra di vigili del fuoco a sostegno delle squadre di soccorritori impegnate contro il vasto incendio sul versante sloveno del Carso. Anche la Croazia nei giorni scorsi aveva inviato un Canadair. Le fiamme , che hanno interessato anche il versante italiano del Carso, non danno tregua alimentate dalle alte temperature e dal vento, e fino a ieri sera è stato necessario evacuare diversi villaggi per un totale di circa 500 persone.

A causa dell'estendersi dell'incendio le autorità slovene hanno ordinato ieri l'evacuazione di una decina di altre piccole frazioni nel Comune di Rence-Vogrsko, a una decina di chilometri a sudest di Nova Gorica e Gorizia. Si tratta, ha informato la Tv pubblica slovena, delle località di Žigoni, Merljaki, Martinuči, Mohorini, Lukežiči, Ozren, Renški Podkraj, Arčoni, Oševljek e Gradišče in Renče.