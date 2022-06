Vasto incendio, sei ettari in fiamme tra i boschi del Carso: chiusa la linea ferroviaria, disagi e ritardi

MONFALCONE - Un vasto incendio boschivo sta interessando nel pomeriggio di oggi, martedì 14 giugno, la zona carsica del Locovaz, non lontano dal casello dell’A4 di Lisert. Per precauzione è stata chiusa la linea ferroviaria Monfalcone-Trieste. I vigili del fuoco e la Protezione civile stanno operando dalle 16.50 per spegnere le fiamme con autobotti giunte da Gorizia e Monfalcone. Sul posto sta giungendo un aereo per vedere l'estensione del rogo e domare il fuoco dal cielo. Inoltre sta operando anche l'elicottero della protezione civile regionale. Al momento l'incendio, che ha un'estensione di circa sei ettari, è in fase di contenimento e per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Trieste - Monfalcone, mentre l'autostrada sottostante è regolarmente aperta. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, non si esclude che le fiamme possano essere partire da una scintilla lungo i binari.

