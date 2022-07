Vasto incendio sul Carso, fiamme fino a Lisert, chiusa l'autostrada e la linea ferroviaria Foto

TRIESTE - Devastante rogo sta divampando nella zona del Carso fino a Trieste: i vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi - 19 luglio - con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio nella zona del Carso. Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente il casello autostradale del Lisert che è stato evacuato e l'autostrada chiusa.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Incendio sul Carso, fiamme domate, sentite esplosioni GORIZIA Vasto incendio divampa sul Carso Sterpaglie in fiamme a... LE INDAGINI Incendio nella pineta di Bibione, una tanica alimenta il sospetto del... LITORALE Incendio a Bibione, 40 ettari a fuoco. Otto turisti si lanciano in... LITORALE Bibione, fiamme inarrestabili: nuovo incendio alla pineta del Faro.... BIBIONE Incendio di Bibione, salvato il baby capriolo: è una... ROGO SPAVENTOSO Incendio nella pineta di Bibione: focolai ancora attivi sotto chioma,...

Autovie Venete ha predisposto appunto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina.

Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei Canadair.

Anche sulla città di Trieste il fumo sta provocando problemi . Anche la linea ferroviaria è stata interrotta: il capoluogo è isolato.

ROGHI SUL CARSO

Si tratta di ben 4 diversi incendi che si sono originati dalla mattina tra Duino e il Lisert, nell'area boschiva, a 250 metri a est del casello autostradale. Autovie Venete ha predisposto alle 12.30 la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste, istituendo l'uscita obbligatoria. Chiuso anche il tratto della A4 tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia in direzione Venezia, a causa del fronte dell'incendio che divampa anche a ovest del casello. I tecnici di Autovie stanno monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Per chi deve rientrare a Trieste unica alternativa è fare il giro da Nova Gorica entrando quind in Slovenia.