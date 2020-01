Incendi sul Carso per il riscaldamento a legna: a fuoco il camino e l'intero vano caldaia

TRIESTE - Il vano caldaia prende fuoco all'improvviso. Accade stamattina, 2 gennaio, sul Carso triestino, a Opicina, in via Ermada. L'incendio è divampato nel vano della caldaia a legna di una casetta a due piani. Allertati telefonicamente dalla proprietaria, sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo con l'ausilio del naspo ad alta pressione. Domato l’incendio, è stata messa in sicurezza l’area interessata. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si segnalano persone ferite o intossicate.



Un altro incendio, nella giornata di ieri 1 gennaio, è divampato invece a Santa Croce: ad andare a fuoco in questo caso è stata la canna fumaria di una casetta. I Vigili del fuoco hanno spento l'incendio della fuliggine che si era depositata sulle pareti interne della canna fumaria con fuoriuscita di faville dal comignolo. Una volta domato il rogo, è stata messa in sicurezza l'area ma è stato detto agli inquilini di non utilizzare il caminetto della canna fumaria prima di eseguire una accurata pulizia. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA