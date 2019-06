Incendio sul Carso: balle di fieno in fiamme, si indaga sulle cause

di E.B.

TRIESTE - Ingente incendio nella tarda serata di ieri 29 giugno in località Borgo Grotta Gigante sul Carso triestino dove è dovuta intervenire la squadra del distaccamento di Opicina e l'autobotte della sede centrale dei Vigili del fuoco: in fiamme un grosso quantitativo di balle di fieno che si è sviluppato in un sottopasso del raccordo autostradale RA 13 Per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una minipale gommata Bobcatal fine di operare allo smassamento delle balle di fieno e ad evitare che il fuoco tornasse ad ardere. Con l'ausilio del Bobcat la paglia è stata trasportata in una zona vicina, dove è stata irrorata con ulteriore acqua. Le cause dell'incendio sono da accertare. Sul posto anche i Carabinieri.