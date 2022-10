Incendio al Burger King di Trieste. Clienti in fuga, evacuati cinque piani di un condominio

TRIESTE - Un terribile incendio ha inghiottito il Burger King, attimi di paura per i clienti e per i residenti della zona. Nella tarda serata di ieri, 10 ottobre, un incendio ha devastato il Burger King di Viale XX settembre e ha avvolto tutto lo stabile di cinque piani in una densa nuvola nera. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 22 e hanno messo in sicurezza prima il locale e poi tutti i piani del condominio facendo evacuare l'intera palazzina.

Le prime ricostruzioni

Prima l'odore di bruciato poi il fumo nero. Secondo i testimoni che erano all'interno del locale le fiamme si sarebbero propagate in pochissimo tempo. Per un probabile corto circuito nella cucina del fast food, il fuoco sarebbe risalito attraverso la canna fumaria, fino a una falda del tetto dell'edificio, come hanno precisato i Vigili del Fuoco intervenuti con diversi mezzi insieme a carabinieri e operatori del 118. A quell'ora il locale era ancora aperto e gli avventori, in gran parte giovani e adolescenti, sono riusciti a fuggire senza riportare danni.

Nube nera anche in città

Poco dopo le 22 il fumo aveva avvolto tutto l'edificio e in poco tempo ha coperto la zona del Viale. I vigili del fuoco hanno controllato tutti i palazzi limitrofi al fast food non rilevando però danni. Solo una persona risulta aver riportato lievi problemi di salute.