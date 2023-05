Gorizia, vede uscire fumo dalla sua auto: fa in tempo a scendere prima che divampino le fiamme

GORIZIA - Vede fumo uscire dalla sua auto, scende e le fiamme divampano. Alle 7.20 circa di oggi, 10 maggio 2023, una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in via Trieste a Gorizia per l'incendio di un'autovettura. Mentre percorreva la strada cittadina il conducente del veicolo si è accorto che dal mezzo iniziava ad uscire del fumo, ha quindi provveduto fermarsi uscire dall'auto e chiamare i soccorsi. I Vigili del fuoco, giunti in breve tempo, hanno iniziato a spegnere l'incendio riuscendo a domare le fiamme prima che coinvolgessero l'intera autovettura.