Trieste. Incendio in casa, camera da letto distrutta dalle fiamme, morto un uomo

TRIESTE - Un uomo di 71 anni è morto a causa di un incendio divampato ieri in tarda serata in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Capodistria a Trieste. Secondo una ricostruzione dei Vigili del fuoco, intervenuti con più mezzi, le fiamme si sarebbero sviluppate dalla camera da letto. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario. Una volta domate le fiamme, nel corso delle operazioni di messa in sicurezza, il soffitto della camera da letto è stato puntellato a causa dei danni provocati dall'incendio

